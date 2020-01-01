بعد قرار الحكومة بإنشاء 4 جامعات أهلية.. تعرف على مقراتها وأقسامها

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:32 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أصدر مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، قرارا بإنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة إلى دعم مسيرة التقدم العلمي وتقليل الاغتراب.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز التفاصيل عن 4 جامعات أهلية:

جامعة الملك سلمان:
وضع حجر الأساس للجامعة التي تقع بمحافظة جنوب سيناء في يونيو 2017، وقد تم الانتهاء من أعمال البناء بها في مارس الماضي، ومن المقرر أن تستوعب 20 ألف و500 طالب. 

وتتكون الجامعة من ثلاثة فروع، وهم في مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر، إذا تقوم أول جامعة متكاملة في جنوب سيناء على مساحة 300 فدان موزعة بين الثلاثة مدن.

وتتضمن عدد الكليات بمدينة الطور 7 كليات، وهي كلية الهندسة، والعلوم والمياه وعلوم البحار، والصناعة والتكنولوجيا، والطب، والصيدلة، والتمريض، بجانب إدارة الجامعة، فضلا عن سكن للطلبة، والملاعب، والمباني المساعدة، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 كليات وهي كلية الزراعات الخاصة، وكلية العلوم المالية والإدارية، وكلية العلوم المجتمعية، وكلية الطب البيطري) بالإضافة إلى سكن للطلبة.

كما تتضمن مدينة شرم الشيخ 5 كليات، وهم الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، والفنون والتصميم، بجانب سكن للطلبة.

جامعة العلمين الدولية:
تعد من الجامعات التي تهتم بعلم الطاقة والتكنولوجيا، حيث تحتوي علي 80 برنامج تعليمي في تخصصات مختلفة، وذلك من أجل إنشاء جامعة دولية، تستوعب 25 ألف طالب في 12 كلية.

وتشمل البرامج الجديدة تخصصات الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

وقد تأسست الجامعة على مساحة 146 فدان، ومكونة من 18 مبنى، وتنقسم إلى ثلاث قطاعات قطاع الهندسة، والقطاع الطبي، وقطاع المباني الإدارية.

ويضم قطاع الهندسة كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولي، وإدارة الأعمال، ويضم القطاع الطبي كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى مستشفيين، هما المستشفى الجامعي العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا.

فيما تضم ايضا مباني الإدارة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات، وكلية الدراسات العليا، ومباني إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامي، التي تم إضافتها للجامعة.

جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا:
تعتبر من الجامعات الحديثة، التي تأسست لتقليل مشاكل الاغتراب، ومن المقرر استقبال الطلاب في سبتمبر من العام الحالي، وتتضمن كليات الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، وكلية الصيدلة، بجانب مبان تشمل مكتبة مركزية، مستشفى جامعي، مبنى إدارة، صالة رياضية، معارض.

وكانت الجامعة مؤسسة كفرع من جامعة المنصورة، بمدينة المنصورة الجديدة إلا أنها تحولت إلى جامعة أهلية، وتم بنائها على مساحة 67 فدانا.

جامعة الجلالة:
وهي من الجامعات الأهلية الرائدة، وأنشئت على مساحة 173.5 فدان كأول جامعة ذكية تنافس56 المستويات العالمية، والتي تحظى بشراكات مع جامعات دولية.

وتضم الجامعة 15 كلية وهي الهندسة، طب الاسنان، الطب، والفنون، الاعلام والاتصال، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، والغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، علوم وهندسة الحاسبات، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، والعلاج الطبيعي، والصيدلة.

كما تضم الجامعة مستشفى جامعي بسعة 400 سرير، بالإضافة الي سكن للطلبة والأساتذة، وآخر للطالبات والمدرسات.

ويختلف الدراسة بالجامعة عن الجامعات، حيث يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، الذي يسمح للطلاب اختيار المواد الدراسية التي يسجل لدراستها في كل فصل دراسي، وذلك تحت إشراف أكاديمي يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح.

وتهدف الجامعة إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة توافق احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وذلك عبر تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية.

كما تعمل الجامعة على تعزيز الشراكة الفاعلة محليا ودوليا ونشر المعرفة العلمية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

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