عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:34 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
قررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الإلتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية. 

وطالبت جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.

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وأعلنت وزارة الأوقاف أن مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف تجاوزت الـخمسة ملايين جنيه الأولى منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه.

وأوضحت أن أفضل خمس مديريات في صكوك الأضاحي هم: مديرية أوقاف الغربية والإسكندرية، وبني سويف والقاهرة والجيزة.

وأعلنت وزارة الاوقاف عن تحقيق مديرية أوقاف الغربية الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كأول مديرية تحقق هذا الرقم.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن المديرية ستقدم صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد، مرفقًا بها مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه للشيخ ياسر حلمي محمد غياتي، مدير إدارة أوقاف المحلة أول بمديرية أوقاف الغربية لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل مائة صك منفردًا.

وقالت الوزارة إن المكافأة ستصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

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