أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد تقرير الوظائف ومع استمرار تداعيات كورونا.









وأضاف الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التقديرات، كما تراجع معدل البطالة إلى مستوى 11.1 بالمائة.





وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات، فيما قفز عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 10 بالمائة مع هبوط الصادرات.





وكانت العملة الأمريكية تراجعت في وقت سابق من التعاملات على خلفية بدء استئناف بعض الدول والولايات الأمريكية لعمل الاقتصاد، في حين يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس على نطاق واسع.





في حين قرر مجلس النواب الأمريكي تمرير تشريع لمعاقبة البنوك الأمريكية التي تتعامل مع مسؤولين صينيين بسبب قانون الأمن القومي في هونج كونج.





وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلة مستوى 1.1234 دولار، كما ارتفعت مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 107.58 ين.





فيما استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.2474 دولار، ولم يشهد تغيير أيضا مقابل العملة السويسرية ليسجل 0.9463 فرنك.





وفي نفس الوقت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو مسجلاً 97.227 بعد أن سجل مستوى 96.810 في وقت سابق من التعاملات.