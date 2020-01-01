رابطة الدوري الألماني تخطط لخوض الموسم الجديد بحضور الجماهير

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:31 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
وكالات

بدأت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في اتخاذ بعض الإجراءات من أجل السماح بعودة الجماهير في الموسم الجديد من البوندسليجا.

وتستهدف الرابطة تقليص سعة الملاعب مع تطبيق معايير صحية من أجل السماح بحضور بعض الجماهير، خلال انطلاق الموسم الجديد من "البوندسليجا" في سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة بيلد اليوم الخميس.

ووفقاً للصحيفة الألمانية يتحتم على كل ملعب تطبيق التصور الصحي الخاص به، علماً بأن نادي لايبزج توصل بالفعل لاتفاق مع السلطات الصحية المحلية في هذا الصدد.

وقال اولريتش فولتر مدير العمليات في لايبزغ "طورنا تصوراً لمباريات بحضور الجماهير للموسم الجديد وناقشنا هذا الأمر مع مكتب الصحة في لايبزيج".

وأضاف "سلطات الصحة وافقت بشكل أساسي على التصور الذي سيبدأ بحضور نصف عدد الجماهير إذا واصل وضع جائحة كورونا التطور بشكل إيجابي، وبدءاً من سبتمبر سيتم تعديل لوائح كورونا، وبالتالي فإن الأحداث التي تقام في حضور الجماهير سيتم السماح بها مجدداً".

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح بحضور 21 ألف مشجع خلال مباريات لايبزغ حيث يجلس كل مشجع وبجواره مقعد شاغر مع ضرورة استخدام كمامة، ولن يتم السماح بحضور جماهير الفرق الزائرة، مع العمل على تشجيع الجماهير على الحضور باستخدام السيارات الخاصة بدلاً من الحافلات العامة لتقليل مخاطر انتشار العدوى.

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