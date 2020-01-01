تعافي طلبيات المصانع الأمريكية بعد شهرين من التراجع

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الخميس، تعافي طلبات المصانع في الولايات المتحدة لترتفع بنسبة 8 بالمائة خلال مايو  الماضي، مقارنة مع هبوط 13.5 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.


وكانت تقديرات المحللين تُشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف ترتفع بنسبة 8.6 بالمائة خلال الشهر الخامس من العام الجاري.



ووفقاً للبيان ارتفعت الشحنات لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجع بنسبة 3.1 بالمائة، كما ارتفعت المخزونات بنسبة 0.2 بالمائة خلال مايو .

وقفزت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة بنسبة 15.7 بالمائة خلال الشهر المقارن، مقارنة مع 18.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  هامشياً بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 97.116.

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