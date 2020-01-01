فالنسيا يُعلن إصابة نجم الفريق

تعرض نادي فالنسيا الإسباني لضربة قوية، بإصابة مهاجم الفريق رودريجو مورينو، بتمزق جزئي في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.







ولم يقدم النادي تفاصيل حول فترة التعافي التي سيحتاجها اللاعب، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمر سيكون رهن تطور حالته خلال الأسابيع المقبلة. لكن بالنظر لطبيعة الإصابة ومع تبقي نحو أسبوعين على انتهاء المسابقة، سيكون من الصعب أن يعود مورينو للملاعب هذا الموسم.







وأوضح النادي أن اللاعب تعرض للإصابة الأربعاء في مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو.





ترتيب الدوري الإسباني :-



