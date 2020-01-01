البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل التعاملات

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:12 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الخميس،  ليرتفع "داو جونز" الصناعي بأكثر من 300 نقطة عقب تقرير الوظائف الشهري.

وكشف تقرير الوظائف الشهري إضافة الاقتصاد الأمريكي حوالي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي متجاوزاً توقعات المحللين، في حين تراجع معدل البطالة إلى 11.1 بالمائة.

وجاء أداء وول ستريت اليوم بقيادة أسهم الرحلات البحرية وقطاع الطيران بارتفاع حوالي 3 بالمائة، مع صعود أسهم شركة "بوينج" بعد أن أكملت عملية إعادة تأهيل "ماكس 737" التي شهدت حادثان العام الماضي تسببا في وفاة أكر من 300 شخص.

وأظهرت بيانات وزارة العمل تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ولكنها جاءت أعلى من التقديرات، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.

ومن المقرر إعلان بيانات طلبيات المصانع الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 26092.9 نقطة، وهو ما يعادل إضافة 358 نقطة.

وصعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى مستوى 3152.2 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 10268.3 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات عند مستوى 97.17.

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