إحالة عُمال النوبتجية بعدد من مدارس نجع حمادي للتحقيق

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

أحال أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الخميس، عمال النوباتجية بعدد من مدارس الإدارة للشئون القانونية للتحقيق،لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم في مقار عملهم خلال مرور رجال الأمن بوزارة الداخلية المكلفين بمتابعة الحالة الأمنية بمدارس نجع حمادي وتأمينها.

وأوضح مدير عام الإدارة، أن المدارس المحال عمالها للتحقيق هي " الشهيد إسلام الرسمية للغات – الثانوية الزراعية بنجع حمادي – الثانوية الميكانيكية بنجع حمادي – الثانوية الزخرفية بنجع حمادي – الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي – الزهراء الخاصة للتعليم الأساسي ".

وشدد الدردير، علي مديري ومسئولي الأمن بالمدارس التابعة للإدارة بجميع مراحلها بضرورة المتابعة الجادة للنوباتجيات وتشكيل غُرف عمليات بالمدارس التي لا يوجد بها عمال للنوباتجية حفاظًا علي الممتلكات العامة.

وكلف مدير عام الإدارة، مسئولي أمن الإدارة بالمرور علي جميع المدارس التابعة للإدارة عقب مواعيد العمل الرسمية وموافاة الإدارة بتقارير يومية بالحالة الأمنية للمدارس.


خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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