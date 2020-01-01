شرط مثير يفصل الزمالك عن ضم رجب بكار

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:59 م
رجب بكار
رجب بكار
محمد الدمتناوي

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رجب بكار رحب بفكرة الانتقال للزمالك، لكنه يرغب في الدخول في مفاوضات مع بيراميدز، بسبب عدم انتهاء عقده حتى الآن.

وتابعت التقارير، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، قد أكد لرجب بكار أنه سوف يتفاوض بشكل رسمي مع بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب رجب بكار في الانتقال لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، رفض التعاقد معه رغم رحيل أحمد فتحي.



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