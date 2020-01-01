هادي خشبة لـ "الفجر الرياضي": اتحاد الكرة المسؤول الأول عن تنظيم الدوري.. ومهمة الأهلي والزمالك مُعقدة في دوري الأبطال

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:45 م
هادي خشبة
هادي خشبة
أحمد عصام

كشف هادي خشبة قائد النادي الأهلي السابق، عن رأيه بشأن عودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الجميع عليه التعايش مع فيروس كورونا مثل جميع مؤسسات الدولة. 

وقال قائد الأهلي السابق في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : "الدولة أعلنت عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي، ولكن اتحاد الكرة هو المسئول الأول حالياً عن تنظيم البطولة وتحديد مواعيد المباريات".

وأضاف : "بالنسبة لي لا يوجد فارق بين استئناف الدوري، أو بدء موسم جديد، او خوض مباريات الكأس، حيث أن الأهم هو عودة النشاط الرياضي بأي شكل وخوض المباريات".

وكان قد أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضي وعودة الأندية إلى التدريبات، وإتاحة عودة المسابقات بداية من 25 يوليو القادم. 

وتحدث هادي خشبة تصريحاته عن موقف القطبين في دوري الأبطال : "الأهلي والزمالك يحتاجون للتدعيم في الفترة المقبلة من الجماهير والإعلام، والبطولة أصبحت مُعقدة بسبب خوض النصف نهائي والنهائي من مباراة واحدة وليست ذهاب وإياب، والأمر سيحتاج التركيز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

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