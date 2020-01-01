أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
أسماء قورة

انطلق اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ ٤٠ للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والعربية، اليوم برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.



إستهل صبحي كلمته بالترحيب ب أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، اللذان انضما إلى عضوية المكتب التنفيذي، خلفا لكل من سنية بن الشيخ وزيرة الشباب والرياضة السابقة بالجمهورية التونسية، والدكتور أحمد رياض أبو طالب العبيدي وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أهمية التعاون في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ والتي ساهمت بشكل كبير علي تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي، مشددًا علي ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب في المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها حاليًا عن طريق الفيديو كونفرانس أو مستقبلا بعد إنقضاء أزمة كورونا.

وأضاف "صبحي" أن الجميع يجب أن يعمل علي مساعدة الشباب في كل البلدان وتشجيعهم علي الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، والعمل علي نشر خبراتهم بين الشباب العربي المشارك في الفعاليات الأمر الذي يساعد كل الشباب المشارك علي التقرب من بعضهم البعض.

ناقش الإجتماع إقامة اللقاء ال ١٧ لشباب العواصم العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مقترح إقامة مؤتمر لنصرة القدس الشريف، برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية، الصالون الشباب العربي عن بعد " رؤية الشباب العربي لما بعد الكورونا"، برنامج محاكاة برلمان الشباب العربي، التأكيد علي تنفيذ التوجيهات الصادرة عن المؤتمر الدولي للمبادرات الشبابية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والذي أقيم في مصر يناير ٢٠٢٠.


فيما نقلت هيفاء أبو غزالة، أمين عام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية للوزراء، متمنية أن يكون الإجتماع القادم مجتمعين بعد إنتهاء ازمة فيروس كورونا.


حضر الإجتماع الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية والأستاذ عبد المنعم الشاعري مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.


أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أشرف صبحي يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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