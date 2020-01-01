الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (دورة مكثفة)

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (دورة مكثفة)

يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، الأحد المقبل الموافق 7 يوليو 2020، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفيزياء، وفيما يلي دورة مكثفة لمادة الفيزياء.

تحتوي هذه الدورة المكثفة على شرح والحل على أهم قوانين ونظريات مادة الفيزياء ومن أهمها:

• شدة التيار وفرق الجهد وقوانين أوم

• العلاقة بين المقاومة وشدة التيار وفرق الجهد

• قوانين كيرشوف

• الفيض المغناطيسي والملف الدائري والملف الحلزوني وكيفية حساب كثافة الفيض

• القوة المغناطيسية والقوة المتبادلة

• الجلفانوميتر والأميتر والفولتاميتر والأوميتر وقوانينهم

• الحث الكهرومغناطيسي وقانون فراداي

• القوة الدافعة الكهربية المستحثة

• مصباح الفلورسنت والتيارات الدوامية

• الدينامو والمحرك والمحول وقوانينهم

• التيار المتردد والتيار المستمر والأميتر الحراري ودوائر التيار المتردد

• المنحنى الجيبي والممانعة الحثية ودوائر المقاومة والمكثف

• علاقة المكثف بفرق الجهد والتيار والمفاعلة السعوية ودائرة RLC

• الدائرة الأومية (دائرة رنين)

• حالة الرنين

• ظاهرة إشعاع الجسم الأسود ونظرية منحنى بلانك

• قانون فين وقانون بلانك وظاهرة التأثير الحراري والتأثير الكهروضوئي

• ظاهرة التأثير الحراري وأمبوبة أشعة الكاثود

• التأثير الكهروضوئي والخلية الكهروضوئية

• معادلة أينشتاين للتأثير الكهروضوئي

• ظاهرة كومتون

• قوانين الفوتون

• القوة التى يؤثر بها الفوتون لو سقط على الحائط أو جسم


تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة مراجعة شاملة ومكثفة لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، ويتم من خلال هذه الدورة التدريبية المراجعة على كافة قوانين مادة الفيزياء وشرح مفصل للأجهزة والنظريات التابعة لكل قانون وحل كل أنواع المسائل في الخمس أبواب لمادة الفيزياء بشكل نموذجي. تشمل الدورة ملخصات واختبارات ونماذج امتحانات.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (دورة مكثفة)

أخبار تهمك

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب ليفربول: كلوب الأفضل في العالم واتمنى قيادة برشلونة وريال مدريد.. وهذه أسباب نجومية محمد صلاح (حوار)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ يوم

الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

منذ 43 دقيقة

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

03:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن