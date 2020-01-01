الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (دورة مكثفة)





يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، الأحد المقبل الموافق 7 يوليو 2020، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفيزياء، وفيما يلي دورة مكثفة لمادة الفيزياء.





تحتوي هذه الدورة المكثفة على شرح والحل على أهم قوانين ونظريات مادة الفيزياء ومن أهمها:

• شدة التيار وفرق الجهد وقوانين أوم

• العلاقة بين المقاومة وشدة التيار وفرق الجهد

• قوانين كيرشوف

• الفيض المغناطيسي والملف الدائري والملف الحلزوني وكيفية حساب كثافة الفيض

• القوة المغناطيسية والقوة المتبادلة

• الجلفانوميتر والأميتر والفولتاميتر والأوميتر وقوانينهم

• الحث الكهرومغناطيسي وقانون فراداي

• القوة الدافعة الكهربية المستحثة

• مصباح الفلورسنت والتيارات الدوامية

• الدينامو والمحرك والمحول وقوانينهم

• التيار المتردد والتيار المستمر والأميتر الحراري ودوائر التيار المتردد

• المنحنى الجيبي والممانعة الحثية ودوائر المقاومة والمكثف

• علاقة المكثف بفرق الجهد والتيار والمفاعلة السعوية ودائرة RLC

• الدائرة الأومية (دائرة رنين)

• حالة الرنين

• ظاهرة إشعاع الجسم الأسود ونظرية منحنى بلانك

• قانون فين وقانون بلانك وظاهرة التأثير الحراري والتأثير الكهروضوئي

• ظاهرة التأثير الحراري وأمبوبة أشعة الكاثود

• التأثير الكهروضوئي والخلية الكهروضوئية

• معادلة أينشتاين للتأثير الكهروضوئي

• ظاهرة كومتون

• قوانين الفوتون

• القوة التى يؤثر بها الفوتون لو سقط على الحائط أو جسم







تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة مراجعة شاملة ومكثفة لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، ويتم من خلال هذه الدورة التدريبية المراجعة على كافة قوانين مادة الفيزياء وشرح مفصل للأجهزة والنظريات التابعة لكل قانون وحل كل أنواع المسائل في الخمس أبواب لمادة الفيزياء بشكل نموذجي. تشمل الدورة ملخصات واختبارات ونماذج امتحانات.

