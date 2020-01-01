"الصحة العالمية" تشيد بالدور الإماراتي في العالم خلال أزمة كورونا





قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بدور كبير ومؤثر خلال الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليس في إقليم شرق المتوسط فحسب بل على مستوى العالم.





وأفاد " المنظري" خلال مؤتمر صحفي افتراضي لمناقشة مستجدات الجائحة في إقليم شرق المتوسط يتعلق بتقديم مساعدات طبية منذ تفشي الأزمة الصحية تزيد عن 1000 طنا، استفاد منها مليون كادر طبي في 66 دولة حول العالم ومدى مساهمة الإمارات في تخفيف تداعيات الوباء في الدول المتأثرة بالمرض: بأن في مثل هذه الطوارئ الصحية وبهذا الحجم نحتاج إلى تضافر جميع الجهود وروح التعاون والتضامن.





وأضاف: وما قامت به الإمارات بشكل خاص ودول الخليج والدول المانحة بشكل عام، من مساندة الدول الأكثر تأثرا من الوباء ساعد ومكّن منظمة الصحة العالمية وكذلك المنظمات الأممية الأخرى كل في تخصصه بإيصال ما يمكن إيصاله لهذه المجتمعات سواء من مستلزمات طبية وتشخيصية ومختبرية وأدوية ومستلزمات الحماية الوقائية للكوادر الطبية والتمريضية إلى جانب وسائل الحماية والتعقيم الأخرى.





وتابع: أن الامارات سهلت من مهام منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى بعض الدول المتأثرة بالوباء في الإقليم من خلال توفير طائرات خاصة لتوصيل المساعدات المختلفة، وكذلك المركز اللوجستي الموجود في دبي "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية"، والذي يعد من أكبر المراكز الإنسانية في العالم؛ حيث تمكنا من خلاله من إيصال تلك المساعدات إلى مختلف دول العالم.





ودعا جميع المؤسسات والهيئات المانحة في العالم إلى تقديم المزيد للدول المتأثرة لأن الحاجة ملحة وكبيرة؛ حيث مضت 6 اشهر من الأزمة ويتبقى 6 اشهر أخرى أو أكثر مما يزيد الحاجة إلى تكثيف الدعم المادي والمساعدات الطبية خلال الفترة المقبلة.