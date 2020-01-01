الشارقة الإماراتي يجدد تعاقده مع العنبري

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
جدد نادي الشارقة الإماراتي، عقد مدربه عبد العزيز العنبري مع الفريق لمدة موسمين قادمين، وذلك من أجل دعم استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال الشارقة عبر حسابه على تويتر: "بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، شركة الشارقة لكرة القدم تجدد عقد مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري لموسمين، وذلك في إطار دعم استقرار الفريق ومواصلة مسيرة نجاحاته".



وتوج الشارقة بلقب الدوري موسم 2018-2019 وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاماً.



وحسم الشارقة اللقب للمرة السادسة في تاريخه قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.



وأصبح العنبري أول مدرب إماراتي يحصد لقب دوري المحترفين بعد مسيرة رائعة شهدت هزيمة واحدة في 25 مباراة.



وأعلن الاتحاد الإماراتي الشهر الماضي عدم تتويج بطل للدوري بعد قرار عدم استكمال موسم 2019-2020، بجانب إلغاء نهائي كأس رئيس دولة الإمارات بين العين والظفرة بسبب جائحة كوفيد-19.



وأوضح الاتحاد الإماراتي في بيان أن القرارات تشمل إلغاء نتائج الموسم دون تحديد بطل.

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