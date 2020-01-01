الأهلي والزمالك ينتظران.. تعرف على الدول المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك بشغف كبير مبارة الفريقين في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي والرجاء المغربيين حيث يسعى الأحمر لمواصلة طريقه نحو النهائي وعينه على اللقب الإفريقي التاسع بينما يطمح الأبيض في السادسة.

الدول المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدول الأفريقية بالملاعب المرشحة لاحتضان نهائي البطولة الأكبر في قارة أفريقيا حيث حدد الـ"كاف" 3 ملاعب جاءت كالتالي:

1- جابوما ستاديوم Japoma Stadium - العاصمة دوالا - الكاميرون.
2- المركب الرياضي محمد الخامس Mohammed V Sports Stadium - مدينة كازابلانكا - المغرب.
3- الملعب الأولمبي برادس Rades Olympic Stadium - العاصمة تونس - تونس.

الكاف يحدد نظام مبارتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا
من جانبه قرر الكاف استكمال مباريات دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون وتعديل نظام المسابقة بإقامة مباريات نصف النهائي من جولة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، وذلك بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في أفريقيا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الأهلى والزمالك سيواجهان الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالكاميرون.

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