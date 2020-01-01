أرسنال يعلن جاهزية نجمه قبل موقعة وولفرهامبتون

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم تعافي نجمه قبل مواجهة وولفرهامبتون الصعبة يوم السبت القادم في البريمير ليج.

تعافى لاعب الوسط الأروجوياني لوكاس توريرا، نجم آرسنال بشكل تام بعد إصابة في الكاحل، أبعدته عن الملاعب أربعة أشهر، ليصبح مرة أخرى جاهزاً تحت إمرة مدربه ميكيل أرتيتا.

وأكد النادي اللندني أن توريرا الذي لعب 33 مباراة مع الفريق خلال هذا الموسم، جاهز للعب مرة أخرى بعد التعافي.

ويعود إلى أرتيتا قرار إشراك النجم البالغ من العمر 24 عاماً مباراة أرسنال أمام ولفرهامبتون واندرارز المرتقبة السبت على ملعب مولينو.