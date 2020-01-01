لهذا السبب أعلنت بيتزا هت Pizza Hut إفلاسها في الولايات المتحدة

بيتزا هت Pizza Hut ، أثر فيروس كورونا على كافة جوانب الحياة، مخلفًا تداعيات اقتصادية سيئة على الكيانات الكبيرة والشركات وكذلك "البرندات" العالمية المعروفة، لتقرر بعضها تسريح جزء من عمالها وأخرى تشهر إفلاسها.





قرار بيتزا هت Pizza Hut





وفاجأت شركة "N N B C INTERNATIONAL" الأمريكية صاحبة أكبر توكيل بيتزا هت Pizza Hut ، بإعلانها إشهار إفلاسها عقب الإغلاق الذي استمر طويلًا نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتداعياته المالية الصعبة.





إفلاس بيتزا هت Pizza Hut





أجبر فيروس كورونا أجمل وكيل للاسم المعروف بيتزا هت Pizza Hut على إعلان الإفلاس نتيجة للكلفة العالية التي تكبدتها فروعه، نظير نقل الطلبات وتوصيلها إلى المنازل ما أوجد صعوبة في استكمال نشاطها، إضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة التي فرضها الوضع الراهن.





سلاسل بيتزا هت Pizza Hut





وافتتحت الشركة الأمريكية أول سلاسل مطاعم بيتزا هت Pizza Hut الشهيرة في عام 1962 قبل أن تتوسع في فتح مكاتب وسلاسل كبيرة في غالبية دول العالم، بعدما ذاع سيطها، وأصبحت إحدى الماركات والعلامات المميزة وعلى قائمة المنافسة.





منافسو بيتزا هت Pizza Hut





وواجهت بيتزا هت Pizza Hut منافسة شرسة مع نظيراتها دومينوز بيتزا وبابا جونز صاحبتا التكلفة الأقل ، ما دفعها إلى محاولة التوصيل للمنازل ما كبدها خسائر كبيرة نتيجة التكلفة المرتفعة للتوصيل وللطعام ذاته.





خساشر بيتزا هت Pizza Hut الكبيرة





وتخطت خسائر بيتزا هت Pizza Hut الـ903 ملايين دولار أمريكي لتوسع قروضها في محاولة لتقليل الديون التي عليها، ما دفعها لبيع جزء من مطاعمها بحسب وثائق طلب الإفلاس في المحكمة.





تأثير إفلاس بيتزا هت Pizza Hut





وعن مدى تأثير القرار، فلن يؤثر القرار على عمل بيتزا هت Pizza Hut وكافة فروعها والتي تستمر في عملها حتى تسديد ديونها وتستعيد ربحية أنشطتها كما لا توثر على آلاف منافذها التي يملكها أصحاب الامتياز في كافة البلاد.





مالكة بيتزا هت Pizza Hut





تأسست الشركة التي تمتلك أكبر توكيل بيتزا هت Pizza Hut في عام 1962 قبل أن توسع نشاطها وتنشئ 1200 مطعما لبيتزا هت في 27 ولاية أمريكية، إضافة إلى إدارة 385 من منافذ العلامة التجارية وينديز بحسب موقعها على الإنترنت.



