الزعتر: تركيا تتعامل مع النظام القطري بمنتهى الإهانة

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:20 م
المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر
المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر
وكالات
قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم الخميس، إن "تركيا تتعامل مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل".

وذكر "الزعتر" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تتعامل تركيا مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل، بدلاً من أن يحل أردوغان ضيفًا خلال زيارته لقطر يتصرف وكأن الدوحة محمية تابعة له ينشر جنوده في العاصمة القطرية ويرفض اي وجود للأمن القطري في مطار الدوحة".

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى قطر تحمل الخبث من الجانبين للدول العربية.

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قطر تركيا النظام القطري النظام الزعتر

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