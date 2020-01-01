أكثرهم من القاهرة.. 60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للكهرباء فى يومها الأول

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء والتى تم تفعيلها الأول من يوليو.

أوضح التقرير أنه خلال اليوم الأول من تفعيل المنصة :

* إستقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

* تلقت المنصة حوالى 3800 طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

*شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً لشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

*إستقبلت المنصة أيضاً حوالى 200 إستفسار وتم الرد عليها ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية .

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم .





وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب تلقي الطلبات أمام المواطنين لتركيب العداد الكودي الجديد.









وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه بداية من أول شهر يوليو سوف يتم تلقي طلبات تركيب عدادات كوديه عن طريق رابط الخاص بموقع الوزارة https://eehc.ses360.net/













وأكدت وزارة الكهرباء على أنه لن يتم استقبال اي طلبات خاصة بتركيب العداد الكودي ورقيا.













ومن المقرر أن يستفيد من فتح تلقي طلبات العداد الكودي، عدد كبير من الموواطنين أصحاب المخلفات القانونية والذي يتم التعامل معهم بنظام الممارسة.













ونجحت وزارة الكهرباء في تركيب عدادات مسبقة الدفع بعدد (9,3) مليون عداد مسبق الدفع حتى نهاية ابريل2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.













وسبق أن صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تقرر فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع فى 1 يوليو بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.













هم الشروط وطرق تركيب العداد "الكودى" كالتالى:..













1- تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقع خدمات الكهرباء الذكية طلبات تركيب العدادات الكودية أول يوليو المقبل.













2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.













3-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.













4- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.













5- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.













6- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ مليون 290 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية إذا استوفوا الشروط والقواعد التى ستحددها الوزارة.













7-إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.













8- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.













9-إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.



