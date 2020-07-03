الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتكشف كواليس حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 3/7/2020، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض لشبورة في الصباح الباكر، وسرعان ما تختفي ولا تؤثر على الأنشطة اليومية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.





وأكدت الأرصاد الجوية ان السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل، بينما شمال الصعيد وجنوب الصعيد يسودهما طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، والطقس يكون لطيف ليلا.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.