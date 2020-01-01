"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)

أدى طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالجيزة، امتحان الفلسفة والمنطق لشعبه الأدبي، والأحياء لشعبة العلمي علوم، الرياضيات التطبيقية الأستاتيكا لشعبة علمي رياضة، اليوم الخميس، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ورصدت "الفجر" لحظة خروج الطلاب عقب انتهاء تأدية الامتحان في سعادة ووجوه راضية لسهولة الامتحان، ووسط غياب للتباعد الاجتماعي؛ حيث تقابل الطلاب بعضهم بالأحضان والقبلات والتقاط الصور التذكارية لهم لسعادتهم بسهولة الإمتحانات اليوم.





وأكد الطلاب علي سهولة إمتحانات الفلسفة والمنطق لشعبة الأدبي، والأحياء لشعبه العلمي علوم، وإمتحان الرياضيات التطبيقية 'الاستاتيكا' لشعبة علمي رياضة، وإنهم في مستوي الطالب المتوسط.





وكانت إمتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).







وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.





في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.