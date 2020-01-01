"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:11 م
جانب من خروج الطلاب
جانب من خروج الطلاب
آيات عامر - تصوير ياسمين عليوة

أدى طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالجيزة، امتحان الفلسفة والمنطق لشعبه الأدبي، والأحياء لشعبة العلمي علوم، الرياضيات التطبيقية الأستاتيكا لشعبة علمي رياضة، اليوم الخميس، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ورصدت "الفجر" لحظة خروج الطلاب عقب انتهاء تأدية الامتحان في سعادة ووجوه راضية لسهولة الامتحان، ووسط غياب للتباعد الاجتماعي؛ حيث تقابل الطلاب بعضهم بالأحضان والقبلات والتقاط الصور التذكارية لهم لسعادتهم بسهولة الإمتحانات اليوم.

وأكد الطلاب علي سهولة إمتحانات الفلسفة والمنطق لشعبة الأدبي، والأحياء لشعبه العلمي علوم، وإمتحان الرياضيات التطبيقية 'الاستاتيكا' لشعبة علمي رياضة، وإنهم في مستوي الطالب المتوسط.

وكانت إمتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).


وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)
"الأحضان والصور التذكارية".. أبرز مشاهد طلاب الثانوية العامة اليوم (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماراثون الثانويه رياضيات تطبيقية امتحانات الثانويه العامه امتحانات الثانويه العام امتحان الفلسفه اللغه الانجليزيه الجدول أعمال امتحانات

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

منذ 41 دقيقة

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب ليفربول: كلوب الأفضل في العالم واتمنى قيادة برشلونة وريال مدريد.. وهذه أسباب نجومية محمد صلاح (حوار)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ يوم

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تمشيط محيط مدرسة قصر الدوبارة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

موقف طالب الثانوية إذا لم يسلم بوكليت المواد غير المضافة اليوم

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

الثانوية العامة 2020| سهولة الفلسفة.. وطلاب يشكون من صعوبة الاستاتيكا

وسط غياب للتعقيم.. صعوبة امتحان الفلسفة للثانوية العامة (فيديو)

"أمهات مصر": صعوبة امتحان الاستاتيكا.. وشكاوى من ضيق الوقت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

03:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن