مصرع 4 انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بالعياط

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:10 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
لقى 4 أشخاص مصرعم إثر انهيار الرمال عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة على أشخاص، بعد 10 كيلو، من بوابات حلوان اتجاه طريق الكريمات، ووجود متوفين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، كما انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال قيام عدد من الأشخاص بالحفر تنقيبا عن الآثار بالمكان المشار إليه، انهارت الرمال عليهم مما أسفر عن مصرع أربعة عمال.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحفرة بعمق 40 مترا تحت الأرض، وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا...

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر العياط الحماية المدنية الجيزة التنقيب الآثار

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ يوم

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

منذ 42 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب ليفربول: كلوب الأفضل في العالم واتمنى قيادة برشلونة وريال مدريد.. وهذه أسباب نجومية محمد صلاح (حوار)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"انهارت عليهما الرمال".. مصرع شابين داخل منزل في العياط

"الحماية المدنية" تواصل محاولاتها لانتشال ضحيتي "الثراء السريع" في العياط

"قتلت في عيدها".. كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها بأوسيم

"حفرة بعمق 12 مترا".. كواليس انتشال جثة "ضحية الأثار" بالصف

"متعفنة ومتحللة".. انتشال جثة ضحية الثراء السريع في الصف

"الحفرة انهارت عليه".. مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

03:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن