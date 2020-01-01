الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم إستبعاد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني عن مباراة الفريق الملكي اليوم أمام خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن هازارد لا يعاني من أي إصابات وإستبعاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني له عن قائمة الملكي في مواجهة خيتافي جاء كإجراء إحترازي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان يرغب في حماية هازارد وذلك عن طريق إراحته خاصة أن النجم البلجيكي تلقى عدة ضربات في كاحله في المباريات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرغب في تجهيز هازارد للمباريات المتبقية للفريق في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا ولذلك قرر المدير الفني الفرنسي إراحته وعدم إستدعاءه لمواجهة خيتافي.

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