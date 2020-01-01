ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في ميانمار لـ126

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشفت سلطات ميانمار، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في منجم اليشم في شمال البلاد ارتفعت إلى 126 شخصًا على الأقل، ويخشى المزيد من القتل، بعد انهيار كومة من نفايات التعدين في بحيرة ودفن العديد من العمال تحت الطين والمياه.

وقالت إدارة الإطفاء في منشور على فيسبوك، إنه حتى وقت متأخر من بعد الظهر انتشل عمال الإنقاذ 126 جثة، لكن كان هناك المزيد في عداد المفقودين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الإدارة في المنشور، أن عمال المناجم كانوا يجمعون الأحجار في منطقة Hpakant الغنية باليشم في ولاية كاشين - مركز صناعة اليشم السرية في ميانمار - عندما تحطمت عليهم "الموجة الموحلة" بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال تار لين ماونج، المسؤول المحلي، بوزارة الإعلام لوكالة "رويترز"، عبر الهاتف: "جثث أخرى في الوحل. الأرقام سترتفع."

الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في مناجم Hpakant سيئة التنظيم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء ميانمار بحثًا عن الأحجار الكريمة في الغالب للتصدير إلى الصين. لكن حادث الخميس كان الأسوأ منذ أكثر من خمس سنوات.

قُتل نحو 100 شخص في انهيار عام 2015، مما عزز الدعوات لتنظيم الصناعة. توفي 50 آخرون في عام 2019.

العديد من القتلى هم "جامعو اليشم" المستقلين الذين يزيلون المخلفات - بقايا التعدين - بحثًا عن الأحجار الكريمة التي يغفلها مشغلون أكبر. قطعة واحدة من اليشم الجيد، تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات، يمكن أن تغير حياتهم.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عمال المناجم المحمومين يتسابقون شاقين للهروب مع كومة كبيرة من النفايات السوداء المتتالية في بحيرة فيروزية، مما أدى إلى موجة من الطين مثل تسونامي.

وأظهرت الصور صفوفاً من الجثث موضوعة على تل مغطى بالقماش المشمع.

وفي بيان نُشر على الإنترنت مساء اليوم الخميس، قال قائد القوات المسلحة، اللواء مين أونج هلاينج، إن الضباط العسكريين سيواصلون جهود الإنقاذ.

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