عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفترة القادمة.





وتأكد غياب حسين الشحات جناح الأهلي عن المشاركة أمام الوداد بعد خضوعه لجراحة الفتاق في الأيام الماضية.





وتقلصت فرص مشاركة حسين الشحات في مباراة الوداد بعدما أكد الطبيب المعالج للاعب بأنه يحتاج لفترة قد تقارب الثلاثة أشهر حتي يتعافي ويعود للتدريبات من جديد.





ويحتاج الشحات لبعض الوقت من أجل التعافى، والجاهزية بشكل كبير للمشاركة بالمباريات ولذلك بات من المؤكد استبعاده من حسابات فايلر أمام الوداد.





ويرفض الطاقم الطبى المغامرة والدفع باللاعب خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الفريق يمتلك العديد من البدائل فى الخطوط الأمامية.



