وزيرة الهجرة: عرض "الممر" مترجم على "Watch iT" للمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مبادرة عرض الأعمال الوطنية بمنصة "watch it"، للمصريين بالخارج، تهدف لمساعدتهم في التعرف على تحديات الدولة المصرية، مؤكدة أن الأعمال الفنية الوطنية توضح للأجيال الجديدة من المصريين في الخارج قيمة الوطن.





وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر لديها تحديات في الخارج، ولا بد أن يتم تعريف الجيل الثاني والثالث والمصريين في الخارج بشكل عام بالتحديات التي تواجهها مصر؛ لكونهم سفراء وجنود للدفاع عن الدولة المصرية في الخارج.





وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنها حرصت على ترجمة أخر 3 حلقات من مسلسل "الاختيار" لعرض المعركة وتفاصيل احترام الجندي لقائده، وتفاصيل العمليات الإرهابية وقوة الجيش والشرطة المصرية، ونشر عبر موقع الوزارة، وبعد نجاح التجربة تم ترجمة فيلم "الممر"، وتسليمه لعرضه على منصة "watch it"، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا عرض بعض الأعمال الثقافية مثل المسرحيات والحفلات الفنية المختلفة.





واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مصطفى بخيت المدير التنفيذي لمنصة Watch iT الإلكترونية، لبحث الاتفاق على التعاون بشأن إتاحة كافة الأعمال الوطنية في الدراما والسينما والأفلام الوثائقية الهامة عبر المنصة حتى تصبح في متناول المصريين المقيمين بالخارج.





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمدير التنفيذي للمنصة، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التنسيق التعاون مع المنصة بشأن الأعمال التراثية والوطنية في السينما والدراما، من أجل إيصالها إلى أبناء مصر في الخارج، بما يعزز بداخلهم مشاعر الحب والانتماء لمصر ويشعل الحماس داخل نفوسهم تجاه مساندة الوطن في أي تحديات يواجهها.





وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الهجرة، أن نقطة البداية في هذا التعاون مع المنصة ستكون من خلال عرض النسختين المترجمتين من الفيلم السينمائي البطولي "الممر"، وتابع هشام عبد الخالق منتج الفيلم أعمال الترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وقام بتسليم النسختين للوزارة، والتي بدورها سلمتهما إلى مدير Watch iT لعرضهما عبر هذه المنصة الوطنية حتى يتمكن المصريين حول العالم من الوصول إلى الفيلم ومشاهدته بسهولة ويسر.





كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء أيضًا، التعاون مع المنصة من أجل الترويج للفيلم الوثائقي القصير "النيل حياتنا" الذي أصدرته وزارة الهجرة بسبع لغات لدعم حق مصر التاريخي في مياه النيل ومساندة موقفها في قضية سد النهضة الإثيوبي.





من جانبه، أعرب مصطفى بخيت المدير التنفيذي لمنصة Watch iT الإلكترونية، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، متطلعًا إلى فتح المزيد من آفاق التعاون بين الوزارة والمنصة فيما يتعلق بإتاحة الأعمال السينمائية والدرامية الوطنية والتراثية وإيصالها بسهولة إلى المصريين في الخارج.



