رئيس مجلس النواب الليبي يصل موسكو لبحث تطورات الأزمة الليبية

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:12 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
وكالات

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، العاصمة الروسية موسكو لبحث تطورات الأزمة الليبية مع مسؤولين روس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب على الجميع تنفيذ إعلان القاهرة الذي جاء متناسقًا مع مسار برلين، مؤكدًا أن أي ليبي لا يرد وقف إطلاق النار يجني مصالح خاصة، ويستفيد من حالة الفوضى، وأنه يجب على كل ليبي عاقل أن يستمع إلى مبادرات وقف إطلاق النار.

 

وأضاف "صالح"، أنه لا تصالح مع الميليشيات الإرهابية التي تنهب خيرات الليبين، متابعًا: "سندافع بشراسة عن أمننا القومي بمعاونة مصر حال تم تجاوز الخطوط الحمراء".

 

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي احترم مكونات الشعب الليبي، وتدخل مصر بحجمها يعني الكثير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يعلن التدخل لاحتلال ليبيا أو السيطرة على مواردها.

 

في وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، الطرق التي يتم اعتمادها في نقل المرتزقة السوريين والمدربين العسكريين الأتراك إلى ليبيا، لدعم مليشيات طرابلس.

 

وأوضح تقرير الوكالة أن السلطات التركية، من خلال تعزيز صفوف مليشيات طرابلس، "تضع عراقيل أمام التسوية السلمية للأزمة الليبية، بهدف خدمة مصالحها الجيوسياسية في المنطقة".

 

ووفقا للمعطيات التي تمكن مراسلو الوكالة من الحصول عليها، فإن الأموال اللازمة للإنفاق على الميليشيات ومشتريات الأسلحة تأتي من قطر، فيما تقوم الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" بمهام تجنيد وإرسال المتطرفين في سوريا.

 

وفي المحصلة، ومنذ 24 ديسمبر من العام الماضي، نقلت أنقرة أكثر من 1200 إرهابي سوري إلى الجانب التركي، من خلال ممرات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

 

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