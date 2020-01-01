مدبولي: مهلة أخيرة للمواطنين غير الملتزمين بدهان واجهات المنازل

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:03 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات مشددة لوزارتي الإسكان والكهرباء، بالاستعداد جيدًا لقطع المرافق عن المواطنين غير الملتزمين بقرار طلاء واجهات المنازل، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى القطع الفوري للكهرباء والمياه عن المباني التي لا يلتزم أصحابها بطلاء الواجهات خلال الفترة المقبلة، مُشددًا على المحافظين ضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا زمنيًا لطلاء المباني.

ومن المقرر إعطاء أولوية قطع المرافق عن العقارات المُطلة على المحاور الرئيسية ومداخل المدن والمراكز، والتي لم تلتزم بدهان الواجهات.

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