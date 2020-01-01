الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي

دخل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات رسمية مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي.





ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة من هيدرسيفيلد حتي نهاية الموسم الحالي.





ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاستمرار رمضان صبحي في الأهلي في الموسم المقبل.





وقام المسئولين في الأهلي بعرض مبلغ 4 مليون يورو على هيدرسيفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.





وتسير المفاوضات بين الناديين المصري والإنجليزي في اتجاه إيجابي نحو حسم الصفقة وذلك بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.





وكان مسئولو الأهلي أعلنوا مؤخرًا عن تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم واحد.