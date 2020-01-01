باللهجة المصرية.. بانه تُصور "القعدة الحلوة" عن بُعد مع Universal Music MENA

أطلقت الفنّانة بانه أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان "القعدة الحلوة" بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA" .

الأغنية باللهجة المصريّة، وهي من نمط موسيقى البوب الراقصة من كلمات هشام صادق وألحان عمر الشاذلي وتوزيع محمّد مجدي، وميكس وماسترينغ محمود عزّت.

وعن هذا الإصدار قالت بانه:"لم أخطّط لهذه الأغنية، ولكنّني شعرت أنّه من واجبي كفنّانة أن أنشر بعض التفائل في هذه المرحلة الصعبة التي نمرّ بها. وأضافت: "القعدة الحلوة" مُختلفة عن أعمالي السابقة من حيث اللون واللهجة، فهي أغنية إيقاعيّة راقصة وهي إصداري الأوّل باللهجة المصريّة . وختمت بالقول: "ضغوطات الحياة لا تنتهي، فلنعش أيّامنا بفرح ونستغلّ كلّ لحظة منها برفقة أشخاص وأصدقاء مُخلصين يُضفون السعادة ويبعثون الطاقة الإيجابيّة".

صُوّرت أغنية "القعدة الحلوة" على طريقة الفيديو كليب عن بُعد واستغرق التصوير 12 ساعة، حيث تمّ التنسيق بين طاقم العمل في البحرين والمُخرج شريف ترحيني في ألمانيا ، وسط ظروف شكّلت تحدّياً كبيراً، وهو أوّل كليب يتم تصويره عن بعد في الوطن العربيّ. وينقل هذا الكليب أجواء المرح التي سيطرت على "قعدة حلوة" بين صديقات لم تفارق الفرحة وجوههنّ.

تجدر الإشارة بأنّ بانه تضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة ستصدر مع نهاية العام الحالي.

يُذكر أنّ الأغنية مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الفيديو فعلى قناة بانه الخاصّة على تطبيقVevo .