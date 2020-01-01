وزيرة الثقافة تقرر استئناف وانتظام العمل فى 16 مكتبة بـ10 محافظات

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

حددت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة صباح الأحد 5 يوليو موعداً لاستئناف وانتظام العمل بـ 16 مكتبة فى 10 محافظات كبداية لعودة مختلف الانشطة الثقافية والفكرية والفنية فى مصر تدريجياً على ان يتم استكمال تشغيل باقى المكتبات كمرحلة ثانية خلال النصف الثانى من شهر يوليو .

 

قالت عبد الدايم ان استئناف العمل بعدد من المكتبات التابعة لمختلف قطاعات وزارة الثقافة يأتى فى اطار خطة زمنية لاستعادة الحراك الفكرى وتقديم خدمة ثقافية للجمهور والباحثين ، واضافت ان البدء باعادة تشغيل المكتبات جاء باعتبار القراءة اصل المعرفة ، مشيرة الى استهداف تشغيل جميع مكتبات مصر خلال النصف الثانى من شهر يوليو ، واكدت ان التشغيل يتم طبقا للاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين والتى تشمل استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية ، وضع اجهزة التعقيم الذاتى على بوابات الدخول ، اجراء عمليات قياس الحرارة ، الالتزام بالمسافات التباعد الامنة ، التطهير الشامل للمنشأت ، توزيع مطبوعات ارشادية توعوية على الزائرين ، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات .

 

جدير بالذكر ان المرحلة الاولى من خطة اعادة التشغيل المكتبات تضم 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج هى المركز الدولى للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة بالاضافة الى مكتبات محافظات الجيزة ، المنيا ، اسيوط ، اسوان ، طنطا ، المحلة ، دمنهور ، الاسماعيلية ، بور فؤاد والمنصورة مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام ، قاعة الاطلاع بمركز ادب الطفل وقاعة الاطلاع فى باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى ، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، مكتبة المترجم بالمركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل .

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