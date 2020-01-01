ليلى زاهر تهنئ والدتها بعيد ميلادها بصور مميزة

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة ليلي زاهر، صور لها مع والدتها وأخواتها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وظهرت "ليلي" في الصور مع والدتها وأختها ملك وأختها الصغيرة، وذلك لتهنئ والدتها بعيد ميلادها.

 

وعلقت "زاهر" علي الصور قائلة :" كل سنة وإنتي أمي و أختي و صاحبتي و ظهري و سندي و أغلى حاجة في حياتي".

 

يذكر أن ليلي زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" في رمضان ٢٠٢٠ و الذي تدور أحداث في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، طاقم العمل ياسر جلال أحمد صلاح حسني مي عمر نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي .

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