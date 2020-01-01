طلاب الثانوية العامة بقنا يشكون من صعوبة امتحان الفلسفة (صور)

أنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة في محافظة قنا، بالشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وسط شكاوى من بعض الأسئلة التي كانت تخاطب الطالب المتميز.





ويقول أحمد طارق، طالب بالشهادة الثانوية شعبة أدبي، إن امتحان مادة الفلسفة كان جيدًا، مع وجود سؤال به نسبة ذكاء تحتاج إلى تفكير، وإن الامتحان لم يختلف عن امتحانات العام الماضي، إلا سوى إجراءات فيروس كورونا، ونتمنى أن تتم الامتحانات على خير.





ويشير شاكر أبو بكر، الطالب بالشهادة الثانوية شعبة أدبي، إلى أن الامتحان جاء صعبا بعض الشيء في بعض النقاط، وكان الوقت مناسب للإجابة، إلا أن هناك بعض الطلاب قاموا بالشكوى من بعض النقاط، لأن أسئلة الامتحان كانت في مستوى الطالب فوق المتوسط مشيرًا إلى خضوع جميع الطلاب للإجراءات الاحترازية بشكل جيد.





فيما أدى طلاب الثانوية العامة والأزهرية، اليوم الخميس، في محافظة قنا، امتحان مواد الفيزياء والأحياء والاستاتيكا والفلسفة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحالة من السيولة والانتظام أثناء دخول اللجان.





وكان قد أدى الطلاب الامتحان في مادة الأحياء طلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.





وعزز رجال مركز شرطة نجع حمادي ووحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدهم أمام لجان الشهادة الثانوية، بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية.





وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، لوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.



