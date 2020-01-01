أصاب عددًا من النواب.. كورونا يضرب برلمان دولة عربية

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا، اليوم الخميس، عن إصابة عدد من النواب والموظفين  داخل البرلمان بفيروس كورونا المستجد.

 

وأثبتت الفحوصات التي أجريت، للنواب والموظفين في البرلمان الموريتاني، إصابة نائبين بالفيروس بالإضافة إلى ثمانية موظفين.

 

وقد أفادت المصادر، بإن رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه كان أول الخاضعين للفحص، ليتبعه في ذلك النواب والعمال الراغبون في ذلك.

 

وكان البرلمان، قد اتخذ إجراءات احترازية منذ بداية دخول الوباء إلى موريتانيا، من أبرزها تقليص عدد الحاضرين للجلسات المفتوحة.

 

وفي وقت سابق، رصدت موريتانيا، 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2984 حالة.

 

وقال مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود: إنه "تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1960 تحليلًا مخبريًا"، لافتًا النظر إلى أنه سُجلت 115 حالة شفاء ليصبح عدد المتعافين من الوباء 811 حالة، مضيفاً "وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 111 حالة".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

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