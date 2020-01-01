التحفظ على طني أعلاف مجهولة داخل مصنع بالإسكندرية 

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:30 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد رجب - دينا حسن
أصدرت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قرارهااليوم الخميس، بالتحفظ على طني أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بداخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. 

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بقيام المدير المسئول عن مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب، لمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها "بيانات تجارية وهمية"، وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر وضبط كمية من الأعلاف الحيوانية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وزنت 2 طن، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة التحقيقات.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.

كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي 

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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