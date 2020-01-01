التحفظ على طني أعلاف مجهولة داخل مصنع بالإسكندرية 

أصدرت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قرارهااليوم الخميس، بالتحفظ على طني أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بداخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بقيام المدير المسئول عن مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب، لمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها "بيانات تجارية وهمية"، وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.





وتم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر وضبط كمية من الأعلاف الحيوانية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وزنت 2 طن، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة التحقيقات.



