مراقبون: أردوغان يزور قطر للحصول على تمويلات لدعم الإرهاب

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:28 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

كشف مراقبون، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى قطر للحصول على تمويلات للحروب التي يشنها في كافة الجبهات في المنطقة العربية مثل العراق وليبيا وسوريا.

 

وقد قالت صحيفة “ذا ناشيونال” في تقرير لها، أن تركيا وقطر تتبنيان أفكارا إخوانية وتحاولان نشرها في أوروبا.

 

وأضافت الصحيفة، أن ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ناحية السياسة الخارجية تضر بصورة المسلمين في أوروبا.

 

واتهمت أنقرة بتمويل المتطرفين بدعم من الدوحة التي ترتبط بنفس الأيديولوجية الإخوانية التي ترتبط بالعنف والتعصب، وتحاول نشرها في جميع أنحاء العالم، حسب وصف الصحيفة.

 

وكشفت الصحيفة أن البرلمان الهولندي حذر، في تقرير، من انتشار التمويل التركي والقطري داخل المنظمات الدينية في البلاد بهدف تنفيذ أجندة إخوانية.

 

كما حذرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية  من عواقب ارتفاع التمويلات المالية من تركيا وقطر للمنظمات الدينية في أوروبا، من خلال بعض المؤسسات الخيرية في الشرق الأوسط.

 

وانتقدت الصحيفة جهود الرئيس التركي لنشر أجندته الإخوانية في أوروبا، والتي تضر بالفعل بصورة المسلمين في الخارج.

 

ونددت بمحاولة أردوغان استغلال الجالية التركية في أوروبا، والتي تعتبر كبيرة العدد مقارنة بجاليات الدول الأخرى.

 

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قطر دعم الارهاب تركيا أردوغان

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