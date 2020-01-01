طلاب علمي علوم بالإسكندرية يبدون فرحتهم عقب امتحان الأحياء

أدى اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم بالإسكندرية، ارتياحهم عقب أداء امتحان مادة الأحياء، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.





ومن أمام مدرسة رأس التين الثانوية بنات، أبدت عدد من الطالبات ارتياحهن عقب أداء مادة الأحياء، مشيرات أن الامتحان جاء جيد والأسئلة جميعها واضحة.



وقالت إحدى الطالبات: "امتحان الأحياء جاء جيد، والأسئلة كانت واضحة، وكنت قادرة على الإجابة على جميع الاسئلة، والوقت يعد كافي لأداء الامتحان"، فيما أكدت طالبة أخرى أن الامتحانات في يومها الثالث لشعبة علمي علوم تعد جيدة بالنسبة لهم.



وفي ذات السياق، أعلن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة ارتياحهم عقب أداء امتحان مادة الاستاتيكا، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.



وعلقت الطالبة "سهيلة أبو العزم" بأن الامتحان جاء سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، إلا أن أسئلته تعد طويلة، وهذا لم يجعل الوقت كافي للمراجعة.



وقالت إحدى الطالبات: "الامتحان كان سهل جدًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، وأغلب الأفكار جاءت من كتاب المدرسة، والوقت يعد كافي الإجابة ولكن ليس لمراجعة كل الاسئلة".



وكانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط اجراءات تعقيم مشددة، للحد من فيروس كورونا.



كما زودت المحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة بممرات خارجية مغطاة لتنظيم ومنع تكدس الطلاب، حرصًا على التباعد الاجتماعي الآمن أثناء دخول اللجان، حفاظًـا عليهم من تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة وحرصًـا على صحة وسلامة جميع عناصر العملية الامتحانية.



وكلفت المحافظة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك وكافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة.

ويخضع الطلاب في أثناء دخولهم إلى اللجان بعدة مراحل بداية من المرور على بوابة التعقيم، ثم قياس درجة الحرارة، حيث أنه حالة إزدياد الحرارة عن 37 يتم التعامل مع الطالب من خلال الطبيب المتواجد بكل لجنة، وفى تلك الحالة يحدد الطبيب ما اذا كان الطالب سيؤدى الامتحان بشكل طبيعى أو فى لجنة منفردة حسب حالتة الصحية، أو عزلة بأحد مستشفيات العزل وفى تلك الحالة لا يضر الطالب وسيؤدى إمتحان المادة بالدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

