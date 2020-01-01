منة شلبي تنفي مشاركتها في فيلم "كيرة والجن" (صورة)





نفت الفنانة منة شلبي مشاركتها في فيلم "كيرة والجن"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".حيث ردت منة شلبي على سؤال أحد معجبيها الذين أرداوا معرفة حقيقة مشاركتها فيه، حيث قالت: "ده اجتهاد شخصي أنا مَش ف الفيلم، بس كل اللي بحبهم فيه".فيلم "كيرة والجن" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل.الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عبدالمجيد، بطولة آسر ياسين، سوسن بدر، نور محمود، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي.