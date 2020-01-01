منة شلبي تنفي مشاركتها في فيلم "كيرة والجن" (صورة)

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نفت الفنانة منة شلبي مشاركتها في فيلم "كيرة والجن"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

حيث ردت منة شلبي على سؤال أحد معجبيها الذين أرداوا معرفة حقيقة مشاركتها فيه، حيث قالت: "ده اجتهاد شخصي أنا مَش ف الفيلم، بس كل اللي بحبهم فيه".

فيلم "كيرة والجن" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عبدالمجيد، بطولة آسر ياسين، سوسن بدر، نور محمود، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي.

منة شلبي تنفي مشاركتها في فيلم "كيرة والجن" (صورة)
منة شلبي تنفي مشاركتها في فيلم "كيرة والجن" (صورة)

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ يوم

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 18 ساعة

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ يوم

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:29 م

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

11:40 ص

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

12:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن