حالات غش وإغماءات.. كواليس امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

انطلاق ماراثون الثانوية العامة



بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب الأحد الماضي، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).



ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.



المسافات الآمنة





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.



وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقييم.



أدى 18 ألف و675 طالبا وطالبة امتحانات مواد الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم، ومادة رياضيات تطبيقية "استاتيكا" لطلاب القسم العلمي رياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي، وتغيب عن أداء الامتحانات 284 طالبا وطالبة.ورصدت غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 7 حالات غش لطلاب بلجنة التجارة بنين، وتحررت محاضر بوقائع الغش.كما رصدت غرفة المديرية برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، نقل طالبه بمدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة لمستشفى سيدي سالم لارتفاع درجة حرارتها، وشعورها بضيق في التنفس، قبل دخول النتيجة بعد قياس درجة حرارتها، وإصابة طالبة بحالة نفسية وتم تهدئتها وأدت الامتحان بلجنة أحمد عرابي، وحدوث حالة إغماء لطالب بمدرسة سيدي جمال، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف.وكذلك حالة إغماء لطالبة بمدرسة بلجنة عزت الشافعي، وحالة تشنج لطالب، وحالة اغماء لطالب آخر بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، وحالة تشنج لطالب بمدرسة رفاعة الطهطاوي وتم إسعافه داخل اللجنة واستكمل امتحانه.