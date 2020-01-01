الزمالك يحسم مصير محمد عنتر

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير محمد عنتر نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن كارتيرون قد تحدث مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، على ضرورة إعارة محمد عنتر خلال الفترة المقبلة. 

وتابعت التقارير، أن كارتيرون يرغب في حصول عنتر على دقائق لعب مع فريق أخر، لأنه ليس له مكانًا داخل القلعة البيضاء في التشكيلة الحالية.

وأشارت التقارير، أن محمد عنتر سوف يجتمع مع أمير مرتضى، من أجل حسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

وابتعد عنتر عن المشاركة كلاعب أساسي في تشكيل القلعة البيضاء، بسبب عدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بمستواه.

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