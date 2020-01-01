إلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني والثالث

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


إقترب إتحاد الكرة من إعلان إلغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث، للموسم الحالي 2019-2020.

ومن المنتظر أن تجرى قام دورة رباعية بين الأربع الأوائل لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة، بنفس عدد النقاط التى هم عليها قبل توقف الدورى وصعود الأول من كل مجموعة للدورى الممتاز.

كما تناقش اللجنة الخماسية صعود أوائل مجموعات دورى القسم الثالث الى دورى الممتاز "ب" الموسم الجديد حيث يتم الصعود من خلال ترتيب الجداول الحالية لكل المجموعات.

كما يصعد أوائل مجموعات دورى القسم الرابع الى القسم الثالث فى الموسم الجديد.

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