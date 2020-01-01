محمد نور يطرح أغنية من كلمات أحمد السقا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
نادين نجدي




يستعد الفنان محمد نور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "مالك ياتري" من كلمات الفنان أحمد السقا، خلال الأيام المقبله عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتعد أغنية "مالك ياتري" من كلمات الفنان احمد السقا، والحان محمد نور، وتوزيع موسيقي محمد علام، وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر انور.

وتتضمن كلمات الأغنية الآتي: "مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة.. مش إيدك في السلام ولا صوتك في الكلام ولا شوقك لـ اللقى، ولا إحساس الغرام.. موحشتكيش سكتي ليه ومردتيش، شوفتيني يعني مضحكتيش، فين ضحكتك..وأنتي طايره بتحضنيني.. محضنتنيش".

طرح محمد نور مؤخرًا فيديو كليب بمشاركة فرقة واما يحمل اسم "الصيف ابتدى'' وحققت نجاحاً كبيراً.


يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".




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