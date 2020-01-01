والد الطفل إسلام يروي تفاصيل سقوط ابنه أثناء اللعب بطائرة ورقية

روى عابدين مسعد، والد الطفل إسلام، تفاصيل إصابة ابنه بكسور بعد سقوطه أثناء اللعب بطائرة ورقية.





وقال "مسعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، إن ابنه يبلغ من العمر 8 سنوات، وتفاجأ الجمعة الماضية بابنته وزوجته يبلغانه بوقوع ابنه من اعلى سطح منزل مجاور لهم، مشيرًا إلى أن المنزل مكون من دور واحد، وهو منزل تحت الإنشاء، موضحًا أن إسلام وجد أصحابه أعلى المنزل فتوجه للعب معهم قبل وقوعه مباشرة.





وأوضح والد الطفل إسلام، أن أبنه أُصيب بشبه ارتجاج في المخ، ولكن حالته في تحسن، مشيرًا إلى أن أحد أصدقاء ابنه في عقار مجاور قام بتصوير لحظة سقوطه بالصدفة، معقبًا: "كان بيلعب بتليفون والدته".





وفي مشهد مؤلم، سقط طفل من أعلى سطح عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية رفقة أصدقائه نتيجة اختلال توازنه حيث كان يسير بظهره عندما كان يتابعهم بشغف خلال اللعب.





وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يرصد لحظة سقوط الطفل، وطالبوا من الأباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة آخري ويتسبب في فقدان أحبائهم.





وفى الآونة الأخيرة تحولت الطائرات الورقية، من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار والتي انتشرت بطريقة كبيرة خاصة في أوقات الحظر إلى لعبة موت تحصد ضحاياها بطرق متعدة، بالغرق أو الكهرباء أو السقوط من أعلى، ففي دقائق معدومة يتحول لهو الأطفال وفرحتهم تتحول الى صراخ وعويل، لتدق جرس إنذار بخطورة تلك اللعبة على حياة الأطفال والشباب.





من جانب آخر، لقيت طفلة مصرعها أثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد الشوارع بمنطقة 15 مايو أثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.





حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط طفلة من الطابق الخامس وإصابتها بإصابات خطيرة اثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.