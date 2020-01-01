عاجل| اعترافات ريناد عماد أمام النيابة.. وحقيقة ظهورها بملابس المنزل

أدلت "منة الله عماد"، المعروفة بـ"ريناد عماد"، فتاة التيك توك، باعترافاتها تفصيلية أمام نيابة شمال الجيزة، في التهم المنسوبة إليها، باستقطاب الشباب والاتجار في البشر، من خلال الترويج لبعض الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة عدة تهم لـ"ريناد" وهي: الاتجار بالبشر، استخدام طفل قاصر تحت 8 سنوات، التحريض على الفسق، مخالفة القيم الأسرية للمجتمع، وإنشاء صفحة بغرض الجريمة، حيث يُعاقب عليها القانون طبقا للمادة 75.

وكشف حسين البقار، محامي ريناد عماد، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن موكلته أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها أثناء التحقيق، مؤكدة أنها لم تتاجر بالبشر.

وأوضحت ريناد أمام النيابة، أن الفتاة التي ظهرت معها في مقاطع الفيديو وسنها أقل من 8 سنوات هي شقيقتها الصغرى، والفيديو المنشور عبارة عن توثيق للاحتفال بعيد ميلادها.





وقالت: إن الفيديوهات التي بحوزة النيابة ومنشورة على الإنترنت، ظهرت فيها بملابسها، ولم تستعرض جسدها كما اتهمتها النيابة، لأن جسدها به حرق، موضحة أنها تروج لبعض المنتجات الخاصة بشركات الملابس والأحذية، وتحصل على مقابل من هذه الشركات مثل مبالغ مادية أو عينات من الملابس.





وأكد المحامي، أنه بالنسبة للصور والفيديوهات الأخرى، غير المنشورة على الإنترنت، فإن ريناد ظهرت فيها بملابس المنزل، فقد أكدت أنها خاصة بها على هاتفها المحمول، ولم تكن تنوي نشرها على الإنترنت.





حبس ريناد عماد

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرر تجديد حبس ريناد عماد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية





وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.





كانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.





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كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.





وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الفجر": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.





بداية الواقعة

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.





وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.





وأضاف أنها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.



