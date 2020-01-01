أنغام تستعيد ذكريات أغنية "بتحب مين" مع جمهورها

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
استعادت الفنانة أنغام ذكرياتها في أغنيتها "بتحب مين" مع جمهورها، من خلال نشرها لفيديو كليب الأغنية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك". 


وعلقت أنغام على الفيديو كليب قائلة : "حاسة بحنانك حاسة بهواك .. حاسة ان قلبك جواك حزين .. بتحب مين ؟ ..#أنغام #بتحب_مين .. تابعوا اغاني و حفلات انغام على قناتها الرسمية على اليوتيوب".


يذكر أن أغنية "بتحب مين" كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، والحان أمير عبد المجيد. 


تقول كلمات الأغنية :" بتحب مين؟ .. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟ .. خوفك عليّا شككني فيك، شكنني فيك .. بتحب مين، آه بتحب مين؟ بتحب مين؟ .. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟ .. إياك فاكرني مش حاسة بيك، مش حاسة بيك، آه مش حاسة بيك".


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