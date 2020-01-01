سمسم شهاب يطرح أغنية "سر المصريين" بمناسبة ذكرى 30 يونيو

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قام الفنان سمسم شهاب بطرح كليبه الوطني الجديد الذي يحمل عنوان "سر المصريين" بمناسبة احتفالية ثورة 30 يونيو، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات محيي حوار، وألحان وتوزيع شريف حمدان، ومكساج محمد جودة.





وفي سياق آخر، طرح سمسم مؤخرًا أغنية "أزمة وهتعدي" عبر "يوتيوب"، وذلك لبعث روح الأمل فى المواطنين لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يعانى منها العالم كله، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر،



والجدير بالذكر أن سمسم شهاب شارك مؤخرًا في مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والمسرحية من تأليف أيمن العوضي،بطولة مروى اللبنانية، علاء مرسي، أحمد سلامة، برلنتي فؤاد، الماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح.









