ليفركوزن يفقد مهاجمه أمام البايرن في نهائي الكأس

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الخميس إصابة مهاجمه البرازيلي باولينيو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وسيضطر ليفركوزن لخوض مباراته المرتقبة أمام بايرن ميونخ بعد غد السبت في نهائي كأس ألمانيا دون باولينيو.

وقال النادي :"يوجد نبأ مؤسف"، وذلك في معرض كشفه النقاب عن الإصابة ، مضيفا أن اللاعب سيخضع لجراحة غدا الجمعة في إنسبروك بالنمسا.

وأكد سيمون رولفس مدير الكرة في ليفركوزن:" إنها مأساة لا تصدق أن يغيب باولينيو عن قمة الموسم في برلين (نهائي كأس ألمانيا) ولن يكون متواجدا أيضا خلال الدوري الأوروبي في أغسطس، إصابته السيئة تحفزنا جميعا للفوز بلقب الكأس من أجله".

وانضم باولينيو إلى ليفركوزن في 2018 لكنه ثبت أقدامه بالفريق مؤخرا فقط، إذ شارك في 13 مباراة بالموسم الحالي من البوندسليجا. 

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