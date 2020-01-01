لا شكاوى بين طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان مادة الفيزياء بالإسكندرية (صور)

أدى طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، امتحان مادة الفيزياء، وذلك ضمن ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية.

وتفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بلجنة معهد: بنين برج العرب النموذجي، وتضم طلاب معاهد: برج العرب النموذجي، وبرج العرب العادي، وسيدنا يحيى النموذجي ولجنة معهد: فتيات الشعراوي النموذجي، وتضم طالبات معهدي: فتيات الشعراوي النموذجي، وفتيات الشعراوي العادي، ولجنة معهد بنين القويري، وتضم طلاب معهدي: بنين القويري، وبنين الورديان.

وجاء ذلك برفقة الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة.

حيث تم تفقد لجان الامتحان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة وأمن الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على تهيئة المناخ المناسب ليؤدي الطلاب امتحانهم، مع محاربة الغش بكافة الطرق والوسائل، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أو العاملين باللجان؛ حتى تخرج الامتحان بالصورة المشرفة التي تليق بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وتفقد غرف العزل الموجودة دخل اللجان في حالة الاحتياج إليها، والاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها في حالة الطوارئ.

آخر مستجدات أزمة كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليو الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.



