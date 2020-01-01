وسط غياب التعقيم.. شكاوى من صعوبة امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة (فيديو)

استطلعت عدسة بوابة الفجر، آراء بعض طلاب الثانوية العامة، حول امتحان مادة (الفلسفة)، اليوم الخميس، أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالجيزة.





وقال عدد من الطلاب: إن امتحان امتحان الفلسفة والمنطق جاء صعبًا ، وأن 80% منه جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى احتياجه لوقت أكثر.





وأشار إلى أن اليوم، لم يتم تطبيق الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، "المقاعد غير نظيفة أو معقمة ونحن من نقوم بالتعقيم والتنظيف".



