سيزا يقدم تقرير خاص إلى فايلر عن لاعبي الأهلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقرير خاص وشامل عن تدريبات الفريق والتي جرت مؤخرًا في غيابه.

وكان ديفيد سيزا المدرب العام، جهز تقرير شامل عن حالة اللاعبين وقياسات الوزن والحالة البدنية عن كل فرد داخل الفريق، قبل تسليمه للمدير الفني.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، عن وصول السويسري رينيه فايلر، الاثنين المقبل بعد إعلان تجديد تعاقده لمدة موسم بعد المفاوضات التى قادها خالد مرتجي عضو مجلس الادارة بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وخاض النادي الأهلي، عدد من الوحدات التدريبية، خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التى تدرب فيها الفريق استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

ويتواجد فايلر، حاليًا في بلاده بإجازة قصيره من أجل الاطمئنان على إسرته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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